В Бразилии удалось заснять странные светящиеся объекты в небе

Жители города Сан-Паулу гадают, зачем инопланетные корабли весь день и всю ночь пугали людей странным небесным светом.

В небе над одним из самых густонаселённых городов Бразилии Сан-Паулу очевидцы заметили нечто необычное. 2 сентября Марсио Энигмас удалось заснять, как странный светящийся объект перемещался по небу. Качество видео не позволяет детально рассмотреть летающее нечто, однако пользователи Сети уверены, что перед ними нечто паранормальное.

Сами бразильцы скептически относятся к версии про приближение Нибиру. Комментаторы выдвинули теорию, что это один из обычных военных самолётов, которые достаточно часто мелькают недалеко от военной базы. Эту версию раскритиковали по нескольким пунктам. Во-первых, объект светился сам или почти полностью отражал солнечный свет, а военным самолётам важна маскировка. Во-вторых, космические объекты довольно странно располагались по отношению друг к другу. Военные самолёты обычно держат строгий строй.

Автор видео рассказал, что уже отправил видео на анализ в Mutual UFO Network. Американская некоммерческая организация является одной из старейших и крупнейших и пользуется авторитетом у всех мировых уфологов. Любители паранормального с нетерпением ждут ответ от специалистов, а пока пользователям остаётся лишь догадываться о природе увиденного.