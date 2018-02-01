В Великобритании НЛО сформировал себе тайный путь через облака

Очевидцы до сих пор не могут разобраться в увиденном явлении в небе.

м В Восточном Суссексе (историческое графство Юго-Восточной Великобритании) подростки обратили внимание на небо и заметили странное явление. Облака сформировались таким образом, что получился воздушный туннель. Некоторые успели заснять происходящее на камеру мобильного телефона. Кроме странной формы облаков, ничего в небе больше не привлекло внимание, но позднее на снимках был замечен аномальный объект.

При просмотре кадров оказалось, что в небе над Великобританией пролетел неопознанный объект. Невооруженным глазом его никто не заметил, но мобильное устройство все же смогло его заснять.

Аномальный НЛО, который сформировал себе тайный путь через облака, летел невероятно быстро. За это его назвали сверхскоростным. Многих людей удивило то, что корабль внеземного происхождения смог разогнать такую скорость. Пытливые люди более детально рассмотрели запись и фото и обнаружили, что боковая поверхность представляет треугольник, но при наклоне НЛО приобретает форму ромба. Позади неопознанного объекта облака стали похожи на длинную трубку, что дает основание предполагать: таким образом, НЛО скрывают от людей и исследуют Землю на предмет существования внеземной жизни.

В различных уголках Земли наблюдается повышенная активность НЛО. Уфологи пока не могут определить причину, почему люди со всего земного шара стали намного чаще фиксировать различные объекты и делиться ими в сети Интернет. Одной из предполагаемых версий является приближение планеты-убийцы Нибиру, которая, по словам экспертов, скоро войдет в Солнечную систему и уничтожит все человечеством. Власти пока не отвечают на вопросы по этой теме. При таком раскладе, чтобы спастись, людям придется колонизовать другую, пригодную для жизни планету.



