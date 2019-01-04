Над лондонским стадионом заметили светящийся НЛО

Очевидцы смогли наблюдать инопланетный НЛО в Лондоне во время матча по фунскому футболу.

Аномальный объект появился в небе над лондонским стадионом Meadow Park. Светящийся НЛО увидел зритель телеверсии матча, который сразу обратил внимание на необычное явление. Как сообщает очевидец, НЛО некоторое время находилось в небе, а затем бесследно исчезло. До окончания матча ничего аномального больше не появлялось.

Неожиданное появление светящегося объекта привлекло внимание, поэтому уфологи из Великобритании сразу занялись этим вопросом. Скептически настроенные ученые отвергли версию о нашествии НЛО. Они предполагают, что это был обычный летательный аппарат, например, дрон.



