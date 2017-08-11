Карьеристки виноваты в демографическом кризисе в Южной Корее

Азиатки больше не желают ставить семью и ребёнка на первый план и выбирают вместо этого карьеру.

Согласно официальной статистике, суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг своего минимума и теперь менее 1. Всему виной стала развивающаяся экономика страны, которая даёт возможность женщинам ставить семью на второй план из-за желания самореализоваться и заработать больше денег. К выводу, что именно карьеристки мешают повышению рождаемости в стране, пришли местные политики и учёные из Сеульского национального университета.

Помимо нежелающих рожать женщин в стране появилась другая проблема. За последние несколько лет в Корее увеличилось число браков по расчёту. На такой шаг могут пойти люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, чтобы отвести от себя все подозрения довольно консервативно настроенного общества. Они не желают заводить детей или просто не могут этого сделать по медицинским показаниям. Власти Южной Кореи уверены, что остановить старение нации и увеличить рождаемость можно с помощью государственных выплат на каждого ребёнка и пропаганды семейных ценностей.

Россия тоже переживала нелёгкие времена и столкнулась с демографическим кризисом. В сравнении с 2007 годом на данный момент рождаемость упала в 10 раз. Единственным регионом, который не столкнулся со спадом рождаемости, стала Чечня. В регионе ведут активную пропаганду семейных ценностей и политику снижения количества разводов.