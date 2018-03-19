Известные экстрасенсы предсказали скорую беременность Меган Маркл

Близняшки-экстрасенсы Терри и Линда Джеймисон предсказали, что Меган Маркл совсем скоро уже впервые забеременеет. Об этом сообщил дух принцессы Дианы, уверяют экстрасенсы.

Терри и Линда Джеймисон, которых ранее называли последовательницами Нострадамуса, утверждают, что новоиспеченная герцогиня Сассекская скоро узнает о своем «интересном» положении. Об этом якобы сообщила сама принцесса Диана в годовщину автокатастрофы, которая унесла ее жизнь. Женщины-экстрасенсы также говорят, что Диана благословила брак Гарри и Меган.

«Мы чувствуем, что скоро герцоги Сассекские будут счастливыми родителями малыша», - сказали Терри и Линда. Более того, экстрасенсы предсказали, что дети принца Гарри будут крепко дружить с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон.