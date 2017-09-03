В Швеции задержан подозреваемый в краже королевских регалий

Хотя один из предполагаемых воров уже в руках закона, сами исторические реликвии пока так и не найдены.

Как сообщила прокуратура Швеции, злоумышленник был задержан вчера, 12 сентября. На данный момент он уже получил общественного защитника.

Шведские органы правопорядка подозревают задержанного в краже драгоценных регалий короля Карла ІХ и его жены королевы Кристины. В числе похищенных оказались две королевские короны, а также драгоценная держава.

Все эти предметы были украдены в городе Стренгнес - из кафедрального собора, в котором королевскую чету похоронили в 17 веке. Преступление было совершено в последний день июля этого года. Тогда неизвестные скрылись с места преступления на моторной лодке. Королевские драгоценности сейчас находятся в международном розыске. А полиция продолжает искать других участников преступления.