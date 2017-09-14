Ростовский айтишник задержан по подозрению в краже 27 млн рублей

В городе Ростов-на-Дону полиция задержала мужчину, специалиста в области IT, который подозревается в краже крупного размера – 27 млн рублей.

Подозреваемый 46-летний мужчина незаконным образом смог приобрести базу данных сим-карт с полным комплектом ключей, а также нужное программное обеспечение. Находясь дома, программист находил сим-карты номеров, к которым были привязаны банковские карты и создавал их дубликаты.

Ростовский айтишник снимал небольшие суммы в районе – в районе 500 рублей – и через несколько транзакций снимал полученные средства посредством электронного кошелька. Пострадавшие не замечали пропажи денег, так как сообщение о переводе наличных им не поступало.

После задержания подозреваемого полиция провела обыск его квартиры, где были изъяты персональный компьютер, гаджеты и множество сим-карт. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).