Мама героини вирусного видео подаёт в суд на няню из-за костюма пасхального зайца

Мама юной американки заявила, что её 2-летняя дочь получила серьёзную психологическую травму и позор на всю оставшуюся жизнь.

В марте 2018 года женщина по имени Кассандра Брайсон из Флориды оставила свою дочь в детском образовательном центре, в котором заранее в письменной форме запретила любую видео- и фотосъёмку с участием девочки. В этот день няни решили повеселить детей и, как рассказывают очевидцы, одна из воспитательниц оделась в костюм пасхального зайца. Зайдя в комнату к дошкольникам, она испугала их своим видом. Первой от страха закричала 2-летняя дочь Кассандры.

Как оказалось, няни нарушили запрет и сняли происходящее на видео. При этом известность маленькая героиня скандального ролика обрела и потому, что в какой-то момент няня стала снимать только её и крупным планом. Позднее автор ролика загрузила его на платформу Snapchat, после чего он стал вирусным в Интернете. Видео не только «покочевало» по различным сайтам, но даже попала в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Заявление в суд Кассандра подаёт с целью наказать виновниц всех бед её дочери. С её слов, девочка проходит длительную терапию после внимания и критики, которые к ней обратились из-за вирусного видео. Её дочь также стала мишенью для расистских шуток от других детей. Женщина уверена, что фраза «То, что попадает в Интернет, остаётся там навсегда» сыграет злую шутку с её дочерью в будущем, а сейчас её проблемы только начинаются.