Франция выступит против отсрочки Brexit без плана

Франция будет против любой британской просьбы по отсрочке Brexit, если Лондон просто предложит отложить принятие решения.

Однако Париж готов пойти на уступки, если Великобритания представит заслуживающее доверия политическое решение.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту отказа ЕС от повторного открытия соглашения и смягчения положения, призванного обеспечить отсутствие жесткой границы между Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия.

Если Британия не сможет достичь соглашения, приемлемого для ЕС и ее собственного парламента в течение следующих 50 дней, она покинет блок с незначительными мерами по смягчению экономического шока. Для продления периода отсрочки выхода потребуется одобрение всех 27 оставшихся членов ЕС.

Париж будет готов продлить срок еще на один год, если Соединенное королевство назначит выборы или второй референдум или представит новый план, который был бы приемлем для всех сторон, но потребует больше времени для реализации.

Потеря поддержки в лице Ирландии послужит сигналом слабости для небольших стран-членов ЕС, а также для иностранных лидеров, таких как президент США Дональд Трамп, которые могут почувствовать, что могут воздействовать на блок путем давления в торговой и экономической сферах.