На улицах Стамбула появился астронавт

По улицам Стамбула ходит астронавт. Он привлек внимание пассажиров стамбульского метробуса. Все ожидающие общественный транспорт были в шоке. Это произошло на станции метробуса Зинджирликую.

Астронавт не обращал внимания на любопытные взгляды, он вместе со всеми спокойно ждал прибытия метробуса.

Очевидцы говорят, что костюм на человеке выглядел очень реалистично. Это однозначно не был театральный реквизит.

Его снимали на видео, пытались заговорить с ним. Астронавт ни с кем не пошел на контакт. Когда подошел метробус , он уехал в направлении района Шишли.

Пользователи пытались угадать, куда мог поехать астронавт. Интересных мест в Стамбуле много. Возможно, он отправился в самую величественную мечеть Стамбула – Султанахмет. Как вариант, предложили и башню Галата.