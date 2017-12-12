Израильские военные расстреляли подростков на границе с сектором Газа

Перестрелка на границе Израиля и сектора Газа произошла в пятницу, 8 февраля. Израильские военные застрелили двух палестинских подростков. Об этом представители министерства здравоохранения Палестины.

В Иерусалиме заявили, что военные открыли огонь в ответ на попытку палестинских подростков закидать солдат самодельными взрывными устройствами и камнями.

Израиль заявляет, что у него нет другого выбора, кроме как использовать политику силы против акций протеста, чтобы защитить границу от террористов, которыми он называет жителей сектора Газа. По данным израильской стороны войска на границе были вынуждены применить оружие после того, как в районе границе собралось около 6 000 палестинцев. Собравшиеся перекинули через пограничную ограду несколько самодельных взрывных устройств, которые разорвались на израильской территории.

Власти Израиля заявили, что солдаты использовали спецсредства для разгона массовых беспорядков и открыли огонь на поражение «в соответствии со стандартными процедурами», применяемыми для защиты государственной границы.

Представители органов здравоохранения сектора Газа заявили, что одному из подростков, застреленному в пятницу, было 18 лет, а другому - 14.

С марта прошлого года палестинцы проводят еженедельные акции протеста на границе с сектором Газа, контролируемым группировкой ХАМАС, членов которой Запад и Израиль называет террористами. Министерство здравоохранения анклава сообщает, что более 220 палестинцев были убиты израильскими военнослужащими во время акций протеста. Потери израильской стороны составил один человек.

В Газе проживает около 2 млн палестинцев, почти все из которых являются лицами без гражданства, которые начали покидать Израиль или депортировались еще с 1948 года.

Израиль и Египет установили блокаду на границе с анклавом после того, как ХАМАС захватил контроль над ним в 2007 году. Эксперты Всемирного банка назвали это причиной коллапса местной экономики. За последнее десятилетие Израиль трижды предпринимал попытки ликвидации ХАМАС путем проведения военных операций.

Палестинцы утверждают, что еженедельные акции протеста проводятся группами гражданского общества, требующими ослабления блокады и признания их права на возвращение в свои дома в Израиле. Иерусалим обвиняет их в организации демонстраций с целью проникновения через границу для осуществления терактов на его территории.