В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»

Сегодня ночью в 4:00 по (мос.вр) пройдёт важнейшее событие в музыкальной индустрии этого года. Это событие – вручение «Грэмми». Вручение премии номинантам будет проходить в Лос- Анджелесе.

Ведущей назначена Алиша Киз (лауреат уже пятнадцати «Грэмми»), а также продюсер, певица и композитор. В категорию «Лучшее хоровое выступление» на номинацию попал и Владимир Горбик – (регент мужского хора Православной Церкви), его диски уже оценили супруги Лукьяновы и выступили с предложением создать Русско-Америкаский муз. Институт (ПатРАМ в 2013 г). Совместными усилиями номинанта и ПатРАМ выпустили два диска, последний их которых, увенчался особым успехом.

После вышеупомянутых событий Владимир Горбик получил номинацию на мировую премию Грэмми в этом году за «Лучшее Хоровое исполнение». Всего в 2019 г будут представлены 84-ре категории в музыкальной сфере.