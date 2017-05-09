Король жив?: Фанаты нашли очередные доказательства того, что Майкл Джексон не умирал

Поклонники говорят, что король поп-музыки по-прежнему жив и здоров, хотя согласно официальным данным он скончался в 2009 году.

Американские фанаты нашли очередные доказательства того, что Майкл Джексон никогда не умирал и на самом деле он инсценировал свою смерть, чтобы сейчас жить свободной жизнь, которой у него ранее никогда не было. Поклонники нашли документы Джексона, в которых его второе имя значится как «Джо», однако в свидетельстве смерти было написано «Джозеф».

Теоретики заговора заявили, что на самом деле ошибка не могла быть допущена, а потому настоящий Майкл Джо Джексон жив, хотя, возможно, и живет с другими документами. Стоит отметить, что и родная сестра артиста Ла Тойя подтвердила, что полное имя её брата звучит - Майкл Джо Джексон.