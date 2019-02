Если вы подали заявку на поездку на Марс, вас ждут плохие новости

Компания Mars One Ventures планировала отправить 24 человека в путешествие в один конец на Красную планету. Возможно, это не шокирующее событие, но ничего не получится, она обанкротилась. Многие давно подозревали, что все это было мошенничеством, компания не имела твердого плана, как на самом деле транспортировать людей на Марс.

Швейцарские финансовые уведомления, подтверждающие банкротство компании, вступили в силу в январе. Голландский предприниматель, который начал компанию, подтвердил эту новость Engadget. Он говорит, что Фонд Mars One, некоммерческий, все еще работает (хотя ему не хватает средств, чтобы что-то сделать), и что только некоммерческая организация Mars One Ventures была распущена.

После удаления сообщения на веб-сайте Mars One говорится, что Mars One Ventures «в настоящее время работает над решением с инвестором» и повторяется, что «банкротство включает в себя только Mars One Ventures AG и не влияет на финансовое положение Фонда Mars One, который является движущей силой миссии. Фонд «Марс-Один» активно продолжает свои усилия по обеспечению финансирования следующих шагов миссии либо через зарегистрированную на бирже компанию, либо непосредственно в Фонд».

В сообщении на сайте во вторник компания заявила, что новый инвестор откроет свои планы для компании 6 марта. «Для выполнения фактического рейса на Марс компания будет продолжать искать стратегическое сотрудничество с известными компаниями и организациями, участвующими в путешествии на Марс», - говорится в сообщении.