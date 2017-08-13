В Испании нашли вход в подземную базу инопланетян

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал информацию, согласно которой в испанской провинции Ла-Риоха нашли странный вход. Ученые предполагают, что он ведет в подземную базу инопланетных существ.

Очевидцы обнаружили в земле странное отверстие, а затем сообщили о загадочной находке ученым, занимающимся поиском пришельцев и их присутствия на Земле. Они установили в дыре камеры ночного видения и после просмотра полученных записей сообщили, что после захода Солнца из отверстия в земле исходят светящиеся огни.

Уфологи считают, что в дневное время суток инопланетные формы жизни прячутся в таких отверстиях, а в ночной период выбираются наружу и исследуют окружающую местность. Они не могут долгое время находиться под землей, поэтому пробираются через отверстия в мир людей.

Очевидцы сообщают, что подземные тоннели имеют странную структуру и месторасположение, которое требует дополнительных исследований. Поэтому все желающие могут оправиться в Испанию, чтобы самостоятельно найти признаки НЛО или даже встретить их.



