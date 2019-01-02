Фотограф запечатлела двойников Меган Маркл и принца Гарри, готовящимися к рождению первенца

Британский фотограф Элисон Джексон пофантизировала на тему того, как принц и герцогиня готовятся к рождению их малыша.

Элисон не впервые делает пародии на членов королевской семьи, подбирая на их роли не просто похожих актёров, а почти что двойников. Ранее в объектив её фотокамеры попадали «принц Уильям» и «Кейт Миддлтон», беременная принцем Джорджем, и «Пиппа Миддлтон». Серия снимков с двойниками Гарри и Меган изображает их предположительную рутину: супруги вместе выбирают одежду для первенца, раздумывают над именем, при этом имена Томас и Кейт заботливо вычеркнуты «Меган». «Принц» и «герцогиня» также вместе занимаются йогой, а псевдо-Гарри мило замеряет, на сколько сантиментов вырос живот «супруги».

Когда «Меган» занята своими делами, «Гарри», известный своей мягкотелостью по отношению к увлечениям супруги, которые она ему навязывает, сбегает из её поля зрения и позволяет себе бокал пива и бургер. При всём своём креативе, Элисон понимает, что рискует попасть в неприятности. Причиной тому стало не занудство Елизаветы II, а ранняя оплошность Джексон. Она когда-то запечатлела двойника принцессы Дианы, которая показывала средний палец журналистам. Фотограф уверяет, что не хотела никого обидеть, её целью было показать, насколько надоедливыми могут быть папарацци. Однако дворцу такое объяснение не понравилось, и Элисон получила строгое предупреждение.