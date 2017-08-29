Самый богатый человек Британии переезжает в Монако из-за "душащих" налогов Евросоюза

Джим Рэтклифф – самый обеспеченный человек в Великобритании, обладатель химического концерна INEOS намерен покинуть страну из-за «тупых» налогов, как выразился сам Рэтклифф в своем открытом письме к Председателю Еврокомиссии.

Недавно Жан-Клод Юнкер – Председатель Еврокомиссии, получил открытое письмо от миллиардера Джима Рэтклиффа. В письме подверглись критике законы Евросоюза, Джим открыто назвал некоторые из них, а в частности экологические - «тупыми», и обратил внимание на их негативное влияние на развитие химической промышленности. Также Джеймс Рэтклифф добавил, что Евросоюз на сегодняшний день не способен конкурировать с другими странами из-за ограничений законами промышленности.

Миллиардер заявил, что не только переедет сам, но и перевезет в Монако свою корпорацию. А это грозит Евросоюзу потерей до четырех миллиардов фунтов стерлингов в год.