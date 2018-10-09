В Испании одна из наиболее известных газет ABC «героизировала» солдат, воевавших во время Великой Отечественной войны против Советского союза, назвав их «храбрыми бойцами».

Боевой путь солдат, который назывался «Голубая дивизия» включал в себя и блокаду Ленинграда. В газете испанских солдат прировняли к героям своего времени, всячески восхваляя их деятельность и храбрость в боях против Красной Армии, также их стойкости и терпению, проявляющихся в трудных условиях.

Автор статьи пишет о том, как трудно, но достойно сражались около 6000 маловооруженных испанских солдат против превосходившей их по численности, и по количеству оружия и танков Красной армии. Далее газета указывает на незначительность факта освобождения Красного бора.

Испанские читатели неоднозначно восприняли данную статью, напомнив о том, что в частности из-за «Голубой дивизии» продлилась блокада Ленинграда, на которой погибло не менее миллиона человек.