Полицейский из Австралии снял на видео НЛО, появляющегося после грозы

Очевидец утверждает, что инопланетяне все-таки существуют.

В северо-западной части австралийского штата Западная Австралия в городе Брум местный полицейский снял на видео неопознанный объект в небе, который показался ему крайне подозрительным. По словам полицейского, он среди черных туч заметил странный объект, который появился после грозы. Очевидцу удалось запечатлеть его на видео, которым он поделился с интернет-пользователями в соцсети Twitter.

Сам полицейский из Австралии стремится максимально быстро привлечь внимание мировой общественности, поскольку считает, что пришельцы на самом деле существуют и живут среди людей. Пока уфологи видеозапись не прокомментировали.