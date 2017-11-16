Эксперты: Опасный астероид может столкнуться со звездой Сириус

Угроза астероида Jurgenstock по отношению к Земле минимальна, при этом с ночного неба может исчезнуть ярчайшая звезда.

Ранее эксперты из Международной космической ассоциации IOTA сообщали, что астероид Jurgenstock приблизится к планете на опасное расстояние 19 февраля. Теперь профессор Дэвид Данхэм уверяет, что опасный астероид может столкнуться со звездой Сириус. Человечеству небесное тело не угрожает.

Кроме того, ученый из МКА проинформировал, что большинство небесных тел, в том числе астероиды, способны менять траекторию полета и форму. Поэтому нет гарантии, что Jurgenstock действительно уничтожит Сириус или хотя бы затронет звезду.

Астероид Jurgenstock астрономы обнаружили в 1964 в обсерватории Гете-Линк и с тех пор занимались его изучением. На данный момент ученые владеют полной информацией относительно объекта.



