NASA: 280FT астероид мчится к Земле со скоростью 30000 миль в час

Астероид, достаточно большой, чтобы скрыть части звездного неба, пронесется мимо Земли в предрассветные часы завтра.

Астероид Юргенсток пролетит мимо Земли во вторник, 19 февраля, ненадолго затмив самую яркую звезду на небе. При взгляде с Земли астероид, по-видимому, будет мчаться прямо перед двойной звездной системой Сириуса А. Согласно международной ассоциации времени это приведет к тому, что звезда на мгновение исчезнет из поля зрения. Ожидается, что момент так называемого затмения произойдет около 5.30 утра по Гринвичу во вторник или 10.30 вечера по московскому времени в понедельник, 18 февраля.

Такие затмения, как правило, являются прекрасной возможностью для астрономов получить представление о форме и размере астероида.

Сириус А - самая яркая звезда ночного неба и почти в два раза ярче, чем следующая самая яркая звезда, Канопус. Звезда сопровождается слабым белым карликом, получившим название Сириус В, и примерно в два раза больше нашего Солнца.

Астрономы считают, что звезда медленно несется к нашей системе, что означает, что она будет постепенно увеличиваться в яркости. Однако завтра, когда астероид Юргенсток завершит свой круг вокруг Солнца, звезда начнет мигать и исчезать. Но это может быть небольшое падение яркости, продолжающееся, может быть, всего полсекунды.

Но астероид может быть немного больше или меньше, чем предсказывалось, и он, вероятно, будет неправильной формы, поэтому есть хороший шанс, что даже в центре звезда не исчезнет полностью.

Краткий момент прохождения астероида будет в основном виден над открытой водой в Тихом океане. Тем не менее, несколько удачливых наблюдателей могли бы заметить невероятное явление из отдаленных частей Чили, Аргентины и Панамы. Jurgenstock астероид - гигантский космический камень по оценкам впечатляет, 4,7 км в диаметре

Астероид был открыт в 1964 году астрономами Университета Индианы в Индиане, США. Названный в честь своего основателя, немецко-венесуэльского астронома Юргена, астероид, как полагают, вращается вокруг Солнца раз в три года и семь месяцев.

По данным, собранным американским космическим агентством NASA, астероид приблизится к карликовой планете Iris в начале июля 2041 года. К счастью, космическая скала не приблизится к Земле.