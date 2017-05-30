Sony окончательно прекратила производство консоли PlayStation Vita

На родине консоли в продаже до сих пор оставались две версии PS Vita PCH-2000 ZA11 в чёрном и PCH-2000 ZA23 в синем цветах.

Тем не менее, и эти модели приставки вскоре навсегда исчезнут с прилавков магазинов.Sony Interactive Entertainmentранее сообщилапрекращении производства PlayStation Vita2019 году, однако точная дата объявлена до сих пор не была. Примечательно, что ситуация с PlayStation 3 была аналогичной за два месяца до прекращения производства консоли в мае 2017 года компания сообщила об этомнаофициальном японском сайте.Напомним,портативнаяигроваяконсоль PlayStation Vitaпоступилав продажу наяпонскомрынке в декабре 2011 года,Северной Америке и Европев феврале 2012 года.Консоль не стала успешной и не смогла добиться результатов свой предшественницы PS Vita была продана в количестве 16 миллионов устройств, тогда как PSP разошлась тиражом в 80 миллионов. Несмотря на это, в Японии PS Vita в 2018 году всё ещё пользовалась спросом благодаря японским ролевым играм от независимых компаний.