Мини-версия консоли PlayStation представлена Sony

Сегодня, 19 сентября, на своей презентации компания Sony представила уменьшенную в несколько раз версию первой классической игровой приставки PlayStation.

Сообщается, что такая консоль выйдет в продажу уже в начале декабря этого года, по средней стоимости около $99,99. Размер мини-консоли будет меньше первой версии PlayStation 1994 года почти в 2 раза, но классический дизайн повторится полностью. Также отмечается, что в этой консоли не будет cd-привода, как в других моделях, в свою очередь 20 стандартных игр будут установлены в ней изначально. Об их точном списке будет объявлено позже. Подключение приставки будет происходить через интерфейс HDMI. Вместе с самой консолью будут предоставлены два геймпада и карта памяти, для возможности записи хода игр.

О том, будут происходить официальные продажи PlayStation Classic в России или нет в настоящее время ничего не сообщается.

Напомним, что компания Sony сообщила дату выхода новой игровой приставки PlayStation 5 - это июнь следующего года. По предварительным данным презентация должна будет пройти с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе. В свою очередь производство и продажи консоли PS4 будут остановлены только в 2021 году.