Американские ученые используют смартфоны для улучшения рейтинга гражданской инфраструктуры страны

В Соединенных Штатах стареющие системы гражданской инфраструктуры разрушаются в огромных масштабах. Недавний доклад Американского Общества инженеров-строителей дал этим системам рейтинг D+ по всей стране по шкале A – F.

Ученые из Университета Миссури разработали технологии, основанные на использовании смартфонов, которые могут контролировать системы гражданской инфраструктуры, такие как разрушающиеся дороги и стареющие мосты, потенциально спасая миллионы жизней.

Основываясь на оценках, исследователи говорят, что отказ систем гражданской инфраструктуры, таких как дороги и мосты, может привести к сокращению ВВП США на 1 процент. В 2017 году эта цифра составила 200 миллиардов долларов. Проблемы стареющих систем гражданской инфраструктуры указывают на необходимость разработки инновационных решений в области мониторинга.

Пара исследователей из MU разработала способ мониторинга гражданской инфраструктуры, такой как дороги и мосты, с помощью технологий на основе смартфонов.

Используя различные датчики на смартфонах, такие как гироскоп, акселерометр для измерения скорости и камеру или крошечные внешние датчики, такие как инфракрасный датчик, ученые могут определить конкретный состав и ухудшение состояния дорожного покрытия в режиме реального времени.

После того, как датчик подключен к смартфону, любой человек сможет легко передавать данные по беспроводной сети в базу данных во время езды по дороге. Исследователи надеются, что большой объем данных, собранных с помощью краудсорсинга, позволит принимать более обоснованные решения о состоянии дорог и мостов.

Люди ищут умные, экономически эффективные, масштабируемые и ориентированные на пользователя подходы. Благодаря современным достижениям в области технологий люди могут отслеживать или обнаруживать проблемы с помощью своих собственных устройств, а технология смартфонов позволяет делать это с помощью гражданской инфраструктуры.

Оценка дорог, мостов и аэродромов с доступными датчиками, такими как те, которые находятся в смартфонах, действительно работает, говорят специалисты.

С помощью смартфона можно соединить множество недорогих измерений, чтобы точно оценить такие вещи, как износ дорожного покрытия. В недавнем проекте, спонсируемом Министерством транспорта штата Миссури, было показано, что с помощью смартфона можно точно оценивать состояние взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек в аэропортах.