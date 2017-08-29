Хакеры из Северной Кореи впервые атаковали Россию

Специалисты по информационной безопасности впервые зафиксировали атаку на российские компании со стороны хакеров из Северной Кореи.



Эксперты считают, что за хакерскими атаками стоит подразделение Bluenoroff, которое относится к северокорейской группе Lazarus. Данное ответвление занимается операциями, связанными с извлечением денежной прибыли. Это первое за всю историю наблюдений скоординированное нападение на структуры РФ из КНДР.

Ранее хакеры посылали ZIP-файл, который содержал два документа: PDF с «приманкой» и вредоносный документ с макросами. Вредоносные файлы загружались через Dropbox, которые позже активизировали скрипт VBS, скачивающий с сервера CAB-файл. Однако злоумышленники усовершенствовали систему взлома. Теперь макросы Word сами начали подгружать на компьютер бэкдор, передаёт «Профиль».

Киберпреступники взломали Minecraft и PokemonGo для iPhone. Они использовали корпоративные сертификаты, чтобы создать приложения в обход правил Apple.