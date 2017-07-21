Американцы внесут «Аполлон-11» в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Астронавт Базз Олдрин ходил по Луне во время миссии Apollo 11 в 1969 году. Место посадки на базе спокойствия осталось в основном нетронутым, хотя это может измениться, поскольку все больше стран и даже коммерческих компаний начинают исследовать Луну.

Историки-консерваторы надеются, что предстоящая 50-я годовщина высадки Аполлона-11 на Луну этим летом убедит Организацию Объединенных Наций сделать что-то, чтобы защитить следы Нила Армстронга в лунной пыли.

В конце концов, некоторые из его следов все еще там, вместе с другими драгоценными артефактами, знаменующими первые шаги человечества в другой мир. Армстронг и Базз Олдрин оставили после себя инструменты и научное оборудование, табличку с надписью «Мы пришли с миром для всего человечества» и флаг США, который, вероятно, уже под воздействием резкого ультрафиолетового света стал белым через пять десятилетий.

Помимо пыли лунной почвы или случайного микрометеоритного удара, база спокойствия была нетронутой капсулой времени с тех пор, как астронавты ушли.

Некоммерческая группа по защите исторических объектов в космосе на прошлой неделе обратилась к Организации Объединенных Наций с вопросом о защите места посадки «Аполлона-11». По их мнению, это место является культурным сокровищем, подобным объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, таким как египетские пирамиды или Великая Китайская стена.

Проблема Луны заключается в том, что, согласно Договору по космосу 1967 года, ни одна страна не может претендовать на суверенитет над чем-либо в космическом пространстве.

Именно поэтому группа выпустила своего рода декларацию, в которой говорится, что посадочная площадка «Аполлона-11» имеет беспрецедентное культурное значение, которое заслуживает особого признания.

Группа также хочет, чтобы аналогичным образом был сохранен советский космический корабль "Луна-2", первый созданный человеком объект, когда-либо достигший другого небесного тела. Он все еще находится на поверхности Луны после приземления 60 лет назад.

Усилия по сохранению исторических памятников на Луне были предприняты еще в 1998 году. Договор по космосу устанавливает, что государства сохраняют право собственности на любые объекты или сооружения, которые они ставят на Луне, поэтому никто, например, не может уйти с флагом США. Но это не защитит следы астронавтов Аполлона.

Поскольку никто не пытался защитить какие-либо культурные артефакты на Луне раньше, неясно, как именно их сохранить.

Группа, сформированная NASA, сделала рекомендации, которым нужно добровольно следовать при полетах на Луну. В рекомендациях указаны области вокруг хрупких объектов, где не должны быть роверы. Кроме этого, они предостерегают от прикосновения к любому оборудованию без предварительного разрешения NASA

Будущие миссии должны идти вперед, не нанося чрезмерного ущерба сокровищам Аполлона. Группа в конечном итоге остановилась на рекомендации совершать посадки примерно в 2 километрах от мест расположения Аполлона. По мнению представителкй группы по защите космических объектов, важно сохранить доступ к объектам Аполлона по научным и культурным причинам, защищая их от чрезмерного ущерба. Люди смогут увидеть, что человек побывал на Луне, это вдохновит на желание вернуться.