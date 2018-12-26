Кусок священного метеорита вернулся в племя Гранд Ронде

Церемония состоялась в Музее авиации и космонавтики. Небольшой кусочек священного метеорита был возвращен людям Конфедеративных племен Гранд-Ронде.

Куску священного метеорита Томановосу тысячи лет и весит 4,5 унции. Племя Гранд-Ронде заявило, что метеорит упал на Землю более 13 000 лет назад недалеко от западной Монтаны и Южной Альберты в Канаде.

Он был найден в 1902 году на территории компании Oregon Iron & Steel Co. Затем метеорит был куплен за 26 000 долларов и передан в дар Американскому музею естественной истории в Нью-Йорке.

Метеорит стал частью коллекции Музея авиации и космонавтики Evergreen в 2016 году после того, как был приобретен на аукционе основателем музея.

Томановос имеет культурное значение для племени Гранд Ронде.

Как они полагают, кусок метеорита был послан им. Tomanowos считается для племени оберегом и камнем, имеющим целебные свойства для них. Племя считает этот камень священным.

Племя планирует организовать выставку Tomanowos в своем музее и культурном центре Чачалу. Ее планируется открыть уже этой весной.