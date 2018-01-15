Эксперты назвали смелые новинки автосалона в Торонто

В Канаде завершилось главное мотор-шоу страны Canadian International Autoshow, и журналисты показали самые яркие экспонаты автосалона.

Мотор-шоу в Торонто проходило с 15 по 24 февраля. Самой смелой новинкой автосалона можно считать Gladiator, особую версию внедорожника Jeep Wrangler. Машина представляет собой пикап-вездеход.

Детей на мотор-шоу порадовал гиперкар Bugatti Chiron. Машина привлекла внимание публики тем, что собрана она из кубиков LEGO. Примечательно, что автомобиль на ходу, и разгоняется до скорости в 20 км/ч.

Еще одним ярким экспонатом автомобильной выставки в Торонто стал «Кадиллак» 90-й серии 1937 года. Классическая машина с футуристическим для своего времени кузовом удивила зрителей.

Японцы привезли в Торонто концептуальный полноприводных электрокар Mitsubishi e-Evolution. Машина получила три мотора, а также электронику, которая делает авто безопасным как на дороге, так и на бездорожье. Также на мотор-шоу были показаны большие пикапы Dodge RAM, Chevrolet и General Motors.