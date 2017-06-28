В Детройт приедет новый пикап Ford Ranger

Американская машиностроительная компания Ford привезет на мотор-шоу в Детройте новый пикап Ford Ranger. В сети уже появились фотографии обновленного авто.

Согласно инсайдерским источникам, новинка поборется за клиентов с Mitsubishi L200. Первоначально автомобиль будет ориентирован на североамериканский рынок, а позже будет продавать на британском авторынке. Внешнее оформление нового Ford Ranger незначительно отличается от прежнего поколения пикапа. Инженеры Ford сменили только фары, сделали тоньше решетку радиатора, и разместили на багажнике логотип автопроизводителя.

В США под капот Ford Ranger получил 6-цилиндровый бензиновый агрегат, который работает в паре с 10-скоростной АКПП. Новый пикап Ford Ranger получил несколько вариантов исполнения и пакет вседорожных дополнений FTX4, благодаря которому машина оснащается системой управления Terrain. Стоимость новинки пока держится в секрете.