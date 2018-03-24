В интернете появились первые изображения будущей новинки Ford Mach 1

Компания Ford еще готовится к тому, чтобы показать миру новый внедорожник, однако независимые дизайнеры уже показали визуализацию дизайна будущего автомобиля Ford Mach 1.

По мнению экспертов новинка будет отличаться от своих предшественников. Помимо прочего, электромобиль будет оснащен большой трапецевидной радиаторной решеткой, защитным пластиковым обвесом и большими колесами. Вероятно новый Ford будет выполнен в кузове кросс-купе, на данный момент только набирающем популярность.

По неофициальной информации серия Ford Mach 1 получит инновационные аккумуляторы. Внедорожник сможет похвастаться системой быстрой зарядки. По предварительным сведениям, компания Ford готовится презентовать долгожданную новинку в 2020 году.