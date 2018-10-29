Меган Маркл в Марокко выгуляла наряды общей стоимостью 145 000 долларов

Беременная Меган Маркл ни в чем себе не отказывает, особенно, если это касается брендовых нарядов.

37-летняя беременная Меган Маркл, которая находится уже на восьмом месяце, недавно закончила свой тур по Марокко, где путешествовала вместе с мужем принцем Гарри. Для этой поездки экс-актриса явно не пожалела никаких королевских средств. Эксперты оценили гардероб Меган, который она продемонстрировала в Марокко, общей стоимостью в 110 000 фунтов стерлингов, что примерно составляет 145 000 долларов. На этот раз Маркл на славу выгуляла наряды.

Стоит отметить, что это Меган ещё удалось немного сэкономить, ведь во Тихоокеанского тура в прошлом году герцогиня Сассекская носила одежду стоимостью 118 000 фунтов стерлингов, что в переводе составляет около 155 000 американских долларов.