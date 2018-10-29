Беременная Меган Маркл сделала татуировки хной на руках

Герцогиня Сассекская сделала себе безопасное украшение на руках, чтобы привлечь удачу.

Беременная Меган Маркл находится на седьмом месяце, однако это никак не мешает женщине активно проводить время и даже путешествовать в восточные страны. Так, недавно герцогиня вместе с супругом принцем Гарри прилетела в Марокко, где и решилась сделать временную татуировку хной на руках. Эксперты заявили, что ничего опасного для малыша в этом нет, поскольку чернила на растительной основе - безопасные для будущих мам.

Более того, Меган нанесли рисунок, который считается символом удачи. Напомним, что в Марокко герцогиня также даст мастер-класс, во время которого научит обездоленных детей готовить традиционные американские и британские блюда. Также герцоги Сассекские встретятся с людьми с инвалидностью, которые работают в специально разработанном ресторане.