Беременная Меган Маркл тайно проведала свою мать в Лос-Анджелесе

По словам соседей, герцог и герцогиня Сассекские были замечены возле дома матери Меган Маркл в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что беременная Меган Маркл, которая уже находится на седьмом месяце беременности, снова тайно прилетела в США. На этот раз экс-актриса покинула Лондон не ради шумной вечеринки с друзьями, а чтобы проведала свою мать Дорию Рэгланд в Лос-Анджелесе. Соседи заявили, что помимо Меган видели и её супруга принца Гарри, который присоединился к жене после короткого визита в Австралию.

Одна из соседок Дории рассказала журналистам, что особая связь между Меган и ей матерью никуда не исчезла только потому, что экс-актриса переехала жить в Англию. «Меган всегда будет возвращаться к Дории, поскольку там всегда будет её настоящий дом», - сообщили инсайдеры.