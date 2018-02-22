В Великобритании будут наказывать лишением свободы на срок до двух лет за фото под женской юбкой

В Англии на 2 года будут лишены свободы те, кто решит сделать «пикантное» фото под юбкой женщины, без согласия жертвы. В наиболее серьёзных случаях имена виновных также будут включены в публичные списки лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

С 12 февраля текущего года властями Соединённого Королевства было принято решение приговаривать всех желающих сделать интимное фото к тюремному заключению на срок до двух лет.

Практика, известная как UpSkirting (что в переводе на русский будет звучать как «Юбка вверх»), которая обычно используется в общественных местах и в местах с большим скоплением людей, таких как супермаркеты, автобусы, вагоны метро или ночные клубы, не была криминализована. До сегодняшнего дня любой, совершивший данный акт вуайеризма, мог быть осуждён только одним из свидетелей, что редко встречается в случаях UpSkirting, когда виновный наслаждается привлечённым им вниманием к окружению.

Именно поэтому с 2019 года власти Великобритании решили ввести уголовное наказание за поступок, унижающий личность женщины.