Шаткие приграничные отношения между Бразилией и Венесуэлой находятся под угрозой их абсолютного прекращения

Бразильский город Пакарайма с его населением в 10000 человек не имеет заправочных станций. Ближайшая заправка находится за 220 километров вглубь территории Бразилии. До этого возможность заправить автомобиль предоставлялась только на другой стороне границы, в Венесуэле, по так называемой международной цене: по 1,5 реала за литр (35 центов). Это дороже, чем субсидируется на территории Венесуэлы, но очень дешево по сравнению с четырьмя реалами, которых стоит бензин в Бразилии.

Закрытие границы, предписанное легитимным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы предотвратить въезд гуманитарной помощи, внезапно устранило движение в Пакарайме. Прежде всего, это был удар по местным жителям, потому что он оборвал двустороннюю торговлю, которая поддерживает этот бразильский город и его венесуэльский близнец.

«Мои продажи упали на 90%, потому что Пакарайма живет за счёт Венесуэлы и Санта-Елена-де-Уайрен в Бразилии», - объясняет Антонио Ноэ Магдалена, родившийся в 1964 году в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Его магазин, как и остальная часть главной улицы, внезапно остался без покупателей, потому что теперь двусторонний транзит был прекращён из-за политических проблем в Венесуэле.

Венесуэльцы нуждаются в бразильской еде, но зависимость взаимна. Бразилия зависит от электроэнергии, поставляемой соседом.