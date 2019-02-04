Венесуэла закрыла проход на границе Колумбии и Бразилии

Ситуация накалилась в этот понедельник на границах Венесуэлы перед закрытием наземных маршрутов с Колумбией и Бразилией и обвинениями в «нападении» на венесуэльские города, граничащие с этими странами.

Губернатор венесуэльского штата Тачира и границы с Колумбией, Лейди Гомес предложил провести пресс-конференцию, чтобы потребовать открытия границы для «необходимости», по которой жители их региона должны были перейти в соседнюю страну, чтобы приобрести продукты питания и лекарства.

«Откройте границу, которую пограничные города запрашивают и требуют, и те из нас, кто знает, насколько неустойчивым является это пограничное государство, мы знаем о необходимости открыть эту границу для получения еды и лекарств», - сказал он. Губернатор обратился с таким призывом, учитывая, что в Венесуэле в течение пяти лет мало еды и лекарств, и многие жители Тачиры (запад) ежедневно посещают колумбийский город Кукута, чтобы купить продукты, а у некоторых из них там находится работа или учеба.

Граница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта в пятницу вечером, в то время как граница Бразилии была заблокирована в четверг после постановления Николаса Мадуро, поскольку в этих странах хранится гуманитарная помощь, запрошенная оппозицией, но отклонённая правительством. В результате этого закрытия в субботу и воскресенье в венесуэльских пограничных муниципалитетах были зарегистрированы акции протеста и столкновения между военными и демонстрантами, которые требовали ввоза гуманитарной помощи.