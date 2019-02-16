США ввели санкции против нефтебизнеса Венесуэлы

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа ввела широкомасштабные санкции против венесуэльского нефтяного сектора. После короткого периода, предоставленного для сокращения операций, американские компании не смогут покупать нефть или производные из Венесуэлы. Им также запрещается продавать в страну нефтепродукты, жизненно важные для поддержания национальной нефтяной промышленности.

Санкции настолько строги, что министерству финансов пришлось выдать специальную лицензию, чтобы американские граждане, живущие в Венесуэле, могли заправлять свои автомобили бензином, продаваемым на государственных станциях технического обслуживания.

Последствия этого решения впечатляют. Венесуэла продала 12 миллиардов долларов сырой нефти и производных в США в прошлом году. Общий объем импорта Венесуэлы, однако, составил 19 миллиардов долларов (11,7 миллиардов товаров и прочих услуг).

Правительство Венесуэлы по сути является единственным источником дохода в иностранной валюте страны. Таким образом, лишение правительства доходов может привести к тому, что венесуэльцы лишатся доступа к основному импорту продуктов питания и лекарств.