В Китае жена довела супруга до отрубания пальцев

Шокирующий случай, показывающий, до чего могут довести семейные скандалы.

Любящий супруг настолько разозлился во время скандала со своей женой, что отрубил себе четыре пальца обычным кухонным тесаком. Как сообщается, 35-летний мужчина из китайского города Ланьчжоу был доставлен в больницу своей супругой, которая испугалась за жизнь мужа после очередного скандала пары.

Позже муж заявил, что он был разъярён своей женой в ссоре, но не хотел причинять её физические увечья, поэтому, выплёскивая злость, изуродовал себя таким диким способом. Он сказал: «Я ссорился со своей женой и вышел из себя. Тогда я повернулся и, взяв тесак, провел себе по руке. Я не мог навредить своей жене».

Мужчина признался, что и он, и его жена сожалеют о случившемся, но размах истории просто поражает воображение. К счастью, медикам хирургической больницы города удалось восстановить пальцы на руке, но, скорее всего, она больше никогда не будет функционировать в том порядке, в котором работала раньше.

Один из хирургов заявил: «Мы провели экстренную операцию и успешно пришили его пальцы обратно, но в будущем неизбежна частичная потеря функции руки».