Археологи нашли статуэтку Великой богини

Болгарские археологи при раскопках недалеко от города Узуново нашли необычную статуэтку. Это каменная фигурка Великой богини с солидным возрастом в 8 тысяч лет.

Специалисты обратили внимание на то, что сделана она была по технологии, о которой уже все забыли. Это был период, когда люди поменяли кочевой образ жизни на оседлый. В те далекие времена люди поклонялись женскому началу, это был религиозный объект тех времен, когда люди жили по принципам матриархата и обожествляли женское начало.

К сожалению, специалистам удалось найти только верхнюю часть статуэтки. Кроме нее, были найдены предметы быта, орудия охоты и рыболовства.