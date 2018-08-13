В Египте нашли остатки доисторического поселения

Остатки доисторической деревни нашли археологи Египта и Франции во время своей совместной экспедиции в районе Телль эль-Самара.

Как отмечает глава экспедиции, данная находка является необычайно ценной, в связи со своим возрастом. Поселения эпохи неолита, пришедшейся на 4,2-2,9 тыс. лет до н.э., в данном районе до этого не находили. При раскопках были найдены остатки зданий, животных и растений, а также орудия и предметы быта поселенцев. В дальнейшем данные находки планируется использовать для более полного изучения образа жизни людей эпоху до прихода первой династии фараонов. Кроме этого, по найденным органическим останкам ученые смогут исследовать пути происхождения в Египте животноводства и сельскохозяйственной деятельности.

Другое поселение эпохи неолита было найдено во время строительства целлюлозного завода в Красноярском крае, неподалеку от поселка Смородинка. В настоящее время учеными идет раскопка землянки - уже сейчас найдено множество ценных находок. Завершение работ запланировано на октябрь этого года. После завершения всех раскопок ученые построят 3д-модель поселения, для более наглядного изображения того, как жили в этом районе наши предки.