В Мексике найдено древнейшее захоронение племени Майя

Найденным в Мексике останкам Майя около 7000 лет, - сообщают ученые-археологи.

Во время проводимых раскопок было найдено три черепа, возрастом от четырех до семи тысяч лет.

Захоронение обнаружено в одной из пещер юга Мексики. Археологи сообщают, что вряд ди данная пещера использовалась представителями древней цивилизации как жилье. Скорее всего она была именно местом захоронений и проведения обрядов. Предположительно, использовало эту пещеру не одно поколение Майя. Обнаруженные находки помогут ученым лучше исследовать период перехода древних людей от эпохи собирателей-охотников, к оседлому образу жизни.

Так же известно, что один из черепов был неестественно вытянутой формы. По словам ученых, у людей Майя такая форма черепа была только у представителей наивысшего класса, и, как правило, достигалась искусственно.

В конце июля этого года археологи обнаружили пещеру с наскальными рисунками племени Майя, в штате Юкатан, Южной Америки. Особенность данных рисунков в том, что на них изображено большое количество мелких деталей, которые помогут ученым лучше понять особенность периода жизни древних людей и элементы их быта.