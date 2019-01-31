Потерянная пещера Бога Ягуара вновь обнаружена под руинами майя

Пробираясь сквозь лабиринт темных туннелей под руинами майя Чичен-Ицы на мексиканском полуострове Юкатан, археологи вновь обнаружили давно запечатанную пещеру, наполненную потерянными сокровищами.

Согласно заявлению Национального института антропологии и истории Мексики, в пещере хранится более 150 артефактов, включая курильницы, вазы и декоративные тарелки, украшенные ликами древних богов и другими религиозными иконами.

Считается, что клад находится лишь одной из семи священных камер в сети туннелей, известных как Баламку, Бог-Ягуар, которая находится ниже Чичен-Ицы. Это город, в котором в 13 веке на пике своего расцвета жили миллионы людей. По словам археологов, артефакты, вероятно, не были тронуты человеческими руками более 1000 лет.

Сокровища, вероятно, были намеренно запечатаны. Ритуальная пещера вновь открытая в 2018 году археологами, охотящимися за Священным колодцем под городом, посещалась, по крайней мере, одним человеком в прошлом тысячелетии. Пещера была первоначально обнаружена в 1966 году археологом Виктором Сеговия Пинто, который написал отчет о находке, но раскопки не проводил. По его просьбе местные фермеры запечатали вход в пещеру по причинам, которые до сих пор неизвестны. Записи Сеговии об обнаружении пропали без вести, оставив после себя тайну, которая займет пять десятилетий.

В прошлом году археологи часами ползали по сети черных туннелей под городом, чтобы добраться до запечатанного входа в пещеру. Изучение клада нетронутых артефактов в пещере поможет исследователям лучше понять культуру пещерных ритуалов майя.

Изучение самой пещеры, включая геологию и микробиологию участка, также может дать сведения о водных и климатических циклах, которые преобладали во время подъема и падения Чичен-Ицы, говорят исследователи.

Баламку может рассказать не только момент крушения Чичен-Ицы, но и, вероятно, может рассказать момент его начала.

По словам археологов, теперь у нас есть запечатанный контекст с большим количеством информации, в том числе полезной органической материи, которую мы можем использовать, чтобы понять развитие Чичен-Ицы.