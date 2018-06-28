Ученые: цивилизацию майя погубили страшные засухи

Интернациональная команда ученых считает, что причиной гибели великой древней цивилизации стали масштабные климатические изменения.

Как пишет портал Planet Today, ученые провели изотопный анализ осадочных пород со дна озера Чичанканаб, расположенного на полуострове Юкатан в Мексике. В результате они пришли к выводу, что причиной упадка и исчезновения майя стали изменения климата, которые вызвали серию катастрофических засух.

Наибольший расцвет цивилизации майя пришелся на середину первого тысячелетия нашей эры. По словам экспертов, к тому времени индейцы майя успели построить больше городов, чем во всем Древнем Египте, и достигнуть таких успехов, которые впечатляют даже современных ученых. Однако ко времени появления первых европейских переселенцев майя практически исчезли, не смотря на всю развитость своей цивилизации. Что стало причиной такого упадка, оставалось одной из самых больших научных загадок мира. Напомним, ученые недавно заявили, что уже к середине 21 века некоторые регионы планеты могут стать непригодными для жизни из-за парникового эффекта. А остановить катастрофический рост температуры на планете не удастся даже в том случае, если прекратиться вся деятельность человека, связанная с выбросами парниковых газов.