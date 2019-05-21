Ученые развеяли миф о жертвоприношении майя

Майя не делали жертвоприношений победителей игры в мяч, это все выдумки, считают эксперты.

Ученые из Дании благодаря проведенному исследованию развеяли миф о жертвоприношении индейцев майя. Популярная у индейцев игра в мяч часто встречается в древних писаниях конкистадоров и мифах. Еще в конце 80-х специалисты заявляли, что майя приносили в жертву спортсменов, победивших в играх. На такие выводы экспертов натолкнуло то, что на полях, где велись такие игры, находились кости и черепа умерших людей. Также такие находки натолкнули на мысль о том, что это были ритуальные убийства. Новое исследование дало специалистам возможность подробнее изучить такую игру индейцев. Для этого ученые проанализировали записи испанских монахов и рисунки индейцев, на которых изображены игроки с каучуковым мячом.

Выяснилось, что на старинных полях для игры не было колец, куда можно было бы закинуть мяч. Однако до недавнего времени это считалось главной целью соревнований. Эксперты говорят, что распространенный миф о жертвоприношении победителей появился из-за того, что эксперты не правильно расшифровали рисунки, найденные на некоторых площадках для игры. На рисунках были изображены череп и кости. Предположительно, майя могли казнить преступников не далеко от поля для игры, тем самым привлекая публику на трибуны, где можно было сделать ставку на любую команду.