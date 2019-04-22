В затопленной шахте индейцев майя археологи обнаружили удивительную находку

Это сделанное из жадеита долото с ручкой из палисандра. Артефакты были обнаружены при раскопках на территории Белиза.

Они проводились в затопленной шахте индейцев майя. Именно там археологи и обнаружили эту удивительную находку. Она раскрыла им глаза на некоторые вещи, которые ранее принимались за истину.

Прежде считалось, что этими материалами майя пользовались исключительно при религиозных обрядах. Как оказалось, это совершенно не так. Если минерал применялся при изготовлении инструментов, значит, он не был только «священным камнем», используемым исключительно для религиозных предметов или украшения для знати.

Находка позволяет однозначно утверждать, что из него делались и обыденные орудия труда. Впрочем, материал сам по себе подтверждал, что они были дорогими и подчёркивали статус их владельца.

Цивилизация майя существовала на протяжении нескольких тысячелетий. После себя она оставила большое количество «мёртвых городов», а также других памятников культуры. Большинство из них находится на полуострове Юкатан.

С лица Земли эта цивилизация полностью исчезла, приблизительно, в девятом веке нашей эры. Тогда жители одномоментно покинули свои города и «растворились». Учёные до сих пор не могут понять, чем был вызван этот цивилизационный коллапс.

Одна из версий предполагает, что распад цивилизации вызвало перенаселение городов и многочисленные засухи, которые принесло изменение климата.

Некоторым подтверждением этого служит то, что в 2012 году на территории Тикаля, который был одним из самых крупных городов майя, была найдена сложная система водохранилищ и каналов. Это свидетельствует о том, насколько была важна вода в жизни древних индейцев.

Другие раскопки позволили выдвинуть совершенно иные версии. Возможно, не только климат повлиял на распад их культуры. Не исключено и возникновение серьёзных политических конфликтов между «полисами» майя.

Также учёные пока не могут понять, какое место занимал жадеит в этой цивилизации. В северной её части этот минерал находили в гробницах правителей, древних храмах, пирамидах и прочих ритуальных объектах.

В южной части Юкатана из этого материала, как показали раскопки, производились низкокачественные украшения, а также инструменты. Правда, время их изготовления было ещё до того, как майя начали создавать свои «мегаполисы».

Это стало причиной спора учёных о том, мог ли поменяться статус этого минерала при развитии цивилизации майя.

Последняя находка в соляной шахте может развеять все сомнения. Найденный там инструмент был изготовлен из материала очень высокого качества. Оно не уступало тому, которое применяли в ритуальных предметах и украшений для знати.

Видимо, хозяин этого инструмента активно пользовался им для добычи соли. Это лишь подтверждает тот факт, что торговля ею уже и в те времена считалась не только прибыльной, но и престижной.

Добытчики соли получали очень неплохую прибыль. Она позволяла им закупку высококачественных инструментов.

Учёные уже давно установили, что соль была у майя своеобразной валютой. Они давно освоили консервирование с помощью её рыбы и мяса.