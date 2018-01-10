Актер из «Крестного отца» рассказал, кто убил Мэрилин Монро

75-летний киноактер Джанни Руссо утверждает, что Мэрилин Монро была убита Робертом Кеннеди, потому что он не хотел, чтобы мир узнал об их романтических отношениях.

Актер из «Крестного отца» Джанни Руссо рассказал, кто на самом деле убил звезду Голливуда Мэрилин Монро. Знаменитый мужчина считает, что Роберт Кеннеди организовал смерть кинодивы, потому что боялся, что публика знает о его связи с блондинкой. Руссо утверждает, что журналисты все время преследовали Монро, пытаясь поймать ее втроем с Джоном и Робертом Кеннеди. Не исключено, что такие кадры были сделаны, после чего братьев Кеннеди могли шантажировать.

По словам Джанни Руссо, Роберт боялся, что СМИ раскроет его роман с Монро, а потому и спланировал ее смерть. По официальной версии, причиной смерти Мэрилин стало острое отравление медицинскими препаратами.