Последним месяцам жизни Мэрилин Монро посвятят сериал

Последним месяцам жизни известной актрисы и певицы Мэрилин Монро посвятят мини-сериал. В основу работы ляжет книга «Мэрилин 1962».

Роман Себастиана Кошона под названием «Мэрилин 1962» был издан в 2016 году. Сейчас компания Barry Films совместно с продюсером Марианной Маддаленой пытаются приобрести права на экранизацию этой книги. Она посвящена последним месяца жизни Мэрилин. Автор является давним поклонником кинозвезды. Он всерьез занялся изучением жизни Мэрилин Монро. Кошону удалось получить доступ к закрытым архивным материалам. Также он интервьюировал несколько знаменитых фотографов, которым удалось поработать с Монро.

Книга описывает жизнь женщины перед смертью, с точки зрения двенадцати разных людей, которые окружали ее в последние месяцы жизни.

Об актерском составе будущего мини-сериала пока ничего не сообщается. Известно лишь, что состоять работа будет из десяти частей.