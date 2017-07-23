Десять матросов предстанут перед трибуналом военно-морского флота.

Сотрудники 820 Королевской военно-морской авиационной эскадрильи пили в пабе Red Lion в Хелстоне, Корнуолл. Хозяйка паба Хейли Николас рассказала, что их поведение «отвратительно и совершенно неприемлемо», и заявила, что они игнорировали просьбы прекратить такое поведение.

Британские моряки устроили оргию в оживлённом пабе и снимали это на видео. Военная и гражданская полиция провела расследование после того, как на моряков пожаловалась хозяйка заведения. Эти начинающие порно актёры публиковали видео прямиком в «Инстаграм».

Теперь горе-актёры могут быть изгнаны из Вооруженных сил - по крайней мере, один из них уже отстранён от обязанностей на Королевском военно-морском аэродроме Кулдроуз в Корнуолле.

Госпожа Николас сказала: «Они должны понести наказание за то, что они сделали. Возможно, это была такая шутка, но это было ужасно в общественном месте. Они совершили большую ошибку. Их действия были записаны на камеры видеонаблюдения в пабе, а записи в настоящее время проверяются военной полицией».

Американские и британские военнослужащие нередко замечаются за подобными действиями и инцидентами. Командование борется с нарушителями правопорядка, однако такие случаи продолжают повторяться.