Китай требует от Канады остановить экстрадицию дочери владельца компании Huawei

Второго марта Китай потребовал от правительства Канады прекратить экстрадицию в Соединенные Штаты Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайской международной телекоммуникационной компании Huawei.

«Злоупотребление Соединенными Штатами и Канадой их правил экстрадиции является серьезным нарушением законных прав гражданина Китая», - заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Лу Канг.

В пятницу министерство юстиции Канады выдало разрешение на официальное начало процедуры экстрадиции Мэн, дочери основателя Huawei, которая была арестована 1 декабря в канадском городе Ванкувер по дороге в Мексику.

«Это серьезное политическое событие, и мы вновь призываем Соединенные Штаты немедленно отозвать ордер на арест и запрос об экстрадиции», - сказал Лу, который потребовал, чтобы обе стороны немедленно освободили Мэн и позволили ей «вернуться к Китай благополучно».

В январе Министерство юстиции США обвинило Huawei, их две дочерние компании и Мэн в тринадцати пунктах, включающих мошенничество и заговор с целью обойти санкции, введенные Вашингтоном в отношении Ирана.

Это решение угрожает усугубить серьезный дипломатический кризис, развязанный между Канадой и Китаем, поскольку после ареста Мэн в декабре прошлого года Китай арестовал двух канадцев, дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора. По обвинению в угрозе национальной безопасности Китая, оба они по-прежнему содержатся в азиатской стране и имеют ограниченный доступ к канадским дипломатическим представителям, а также их адвокатам.