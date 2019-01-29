Во время землетрясения в Перу пострадали люди

По данным Национального института гражданской обороны (Индези), есть погибшие и раненые после землетрясения в 7 баллов, которое произошло первого марта на юге Перу.

Во время землетрясения погиб 56-летний мужчина по имени Николас Чамби, который скончался в больнице Гойенеч в городе Арекипа из-за остановки сердца.

Раненные находится под наблюдением в больнице Онорио Дельгадо, также в Арекипе, куда он были госпитализированы службой скорой помощи. Землетрясение, которое произошло в 3:50 по местному времени (8:50 по Гринвичу), также вызвало обрушение некоторых камней значительных размеров на дорогах в южной части Перу, которые до сих пор не были очищены от завалов.

Событие не нанесло серьезного ущерба, так как оно произошло на большой глубине, потому что его гипоцентр был расположен в 270 километрах ниже поверхности земли, что снижает его разрушающую способность, но увеличивает радиус действия.

Эпицентр находился в восьми километрах к северо-западу от муниципалитета Азангаро, расположенного в южном регионе Пуно, в непосредственной близости от Титикаки, самого высокого судоходного озера в мире, которое служит границей Перу с Боливией и где ощущалось землетрясение с сильной интенсивностью.